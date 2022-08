Xalq artisti Bilal Əliyev yeni görüntüləri ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bilal Əliyev sosial mediada açdığı canlı yayımda "Maybach" sözünü "Maybacı, mənim bacım kimi" ifadə etməsi izləyiciləri tərəfindən gülüşlə qarşılanıb. İzləyicilərdən bəziləri Xalq artistinin zarafat etdiyini, digər qismi isə onun ciddi olduğunu bildiriblər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

