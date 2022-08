Daha bir erməni Azərbaycan Prezidentinə müraciət etdi - VİDEO

Daha bir erməni Vahe Qambaryan Azərbaycan vətəndaşı olmaq üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəklərdə paylaşılıb.



Kadrda Qambaryan Ermənistan vətəndaşlığından imtina edərək, Azərbaycan vətəndaşlığını almaq istədiyini, Bakıya gələrək yaxınlarını ziyarət etmək arzusunda olduğunu ifadə edib.



“Gələcəkdə Xankəndi şəhərində yaşamaq istəyirəm. Mən Azərbaycan xalqını sevirəm, hörmət edirəm və qiymətləndirirəm”, - deyə o, video-müraciətində bildirib.



Qeyd edək ki, bundan öncə erməni aktivist, bloqer İşxan Verdyan da Prezident İlham Əliyevə müraciət etmişdi.



