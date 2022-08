Bu tarixdən Laçın dəhlizi olmayacaq - Politoloqdan AÇIQLAMA

Laçın yaxınlığından keçərək Ermənistanı və Qarabağın dağlıq hissəsini birləşdirəcək yeni yol - dəhliz olmayacaq, sadəcə yol olacaq. Beləcə, Qərbi Zəngəzur vasitəsilə Naxçıvanı Azərbaycanın əsas hissəsi ilə birləşdirəcək nəqliyyat xətti - Laçın yoludur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri politoloq Zaur Məmmədov Xəzər xəbərə açıqlamasında deyib. Ekspert sentyabrın 1-dən başlayaraq Laçın rayonundan keçəcək yeni yolda giriş - çıxışın Azərbaycanın nəzarətində olacağını vurğulayıb.

Çəkilən yeni yolla bağlı politoloq Zaur Məmmədov belə deyib. O qeyd edib ki, Nikol Paşinyan Tehranın, həmçinin bəzi Qərb dövlətlərinin Zəngəzur dəhliziylə bağlı İrəvana verdiyi qadağanı qəbul edərək, Qarabağ erməniləri ilə Ermənistanı birləşdirən Laçın dəhlizini itirmiş oldu. Yeni yol dəhliz statusunu itirəcək. Sadəcə yol olacaq.

Politoloq bildirib ki, beləcə, Azərbaycan ermənilər üçün vacib strateji əhəmiyyət daşıyan Laçın şəhərini işğaldan azad edir, Laçın dəhlizinin üzərindən isə xətt çəkmiş olur. Üstəlik, Qarabağa giriş - çıxış Azərbaycanın tam nəzarətinə keçir.

"Ermənistanın suveren olmaması , müstəqil şəkildə qərarlar qəbul edə bilməməsi və xarici qüvvələrin Ermənistana etdiyi təyziqlər, əlbəttə Ermənistan dövlətçiliyinin bir daha Azərbaycanın ona verdiyi təklifləri itirəcəyinə gətirib çıxarır", - deyə Zaur Məmmədov əlavə edib.

