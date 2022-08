Bu ilin I yarısında 1,3 milyard manat məhsul istehsalı ilə sənaye zonalarının ölkə sənayesinin qeyri-neft sektorunda xüsusi çəkisi 14,9%, qeyri neft sənaye məhsullarının ixracında isə 33,1% (543,9 milyon manat) olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bildirib.

"Sənaye zonalarında istehsal olunan məhsullar 50-dən çox ölkəyə ixrac edilib", - o deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.