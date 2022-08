"Türkiyə Qarabağda haqlının yanında oldu".

Metbuat.az Haberglobal-a istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ölkəsinin xarici ölkələrdəki səfirlərinin 13-cü konfransının açılışında deyib.

"Müharibə başlayanda Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad etməsini dəstəklədik. Sonra regional əməkdaşlıq üçün səylərimizi davam etdirdik. İndi Ermənistana xatırladırıq ki, təxribatlarını davam etdirməsin”, - XİN başçısı vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.