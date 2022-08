Bakı şəhəri Nərimanov rayonu N.Nərimanov adına 45 nömrəli tam orta məktəbin 3-cü sinif şagirdi yol qəzası nəticəsində vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat həmin məktəbin rəsmi feysbuk hesabında paylaşılıb.



