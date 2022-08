Rusiyaya daha bir zərbə - Putinin güvəndiyi şəxs ona xəyanət etdi

Rusiya-Ukrayna müharibəsi 6-cı ayında davam edərkən Rusiya daha bir zərbə aldı.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, Vladimir Putin Aleksandr Şiplyuku həbs etdirib. Səbəb isə Şiplyukun ölkəsinə xəyanətidir.

Putinin əmri ilə həbs edilən Aleksandr yeni nəsil raket sisteminin hazırlıqlarında iştirak edən məsul şəxslərdən biri olub.

Belə ki, sözügedən raket Rusiya prezidenti Vladimir Putinin təriflədiyi yeni nəsil rus silah texnologiyasının bir hissəsidir. Putin 2018-ci ildəki çıxışında bu raketlərin dənizdəki hədəfləri vura bildiyini və 1000 kilometr məsafədə yerə enə biləcəyini açıqlamışdı.

Putin tərəfindən qorunan “Sarmat” və ya Qərbin “şeytan” adlandırdığı qitələrarası ballistik raketi Rusiyanın paytaxtı Moskvadan atıldıqda İngiltərənin paytaxtı Londona çata biləcək gücə sahibdir. Hətta Rusiyanın bu raketdən istifadə etdiyini ABŞ dairələri təsdiqləmişdi. Bundan sonra isə İngiltərə mətbuatı bunu "Rusiya Londonu 5 dəqiqəyə vura biləcək hipersəs raketinin görüntülərini dərc etdi" başlığı ilə oxucularına təqdim etmişdi.

Gülər Seymurqızı

