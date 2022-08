Rusiyanın yüksək rütbəli Federal Təhlükəsizlik Xidməti komandiri Ukraynada öldürülüb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 36 yaşlı polkovnik-leytenant Nikolay Qorban avqustun 2-də Ukraynada gedən döyüşlərdə həlak olub.

Qorbanın münaqişədə öldürülən ən yüksək rütbəli FTX zabiti olduğu düşünülür



Britaniya kəşfiyyatı, həmçinin qeyd edib ki, altı generalı da “zəif performans”a görə Putin tərəfindən vəzifələrindən xaric edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.