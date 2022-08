"NATO-nun xərçəng şişi kimi genişlənmək istəyi qlobal problemə çevrilib" - Dimitri Medvedev

“NATO-nun Rusiya sərhədləri boyunca xərçəng şişi kimi genişlənmək istəyi qlobal problemə çevrilib. Onların bu hərəkəti ağıllı insanları da xəstə edir. Alyansın rəhbərliyində mamırlı doktrinaçı olsalar da, tam axmaq deyillər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurası sədrinin müavini postunu tutan Dimitri Medvedev 2008-ci ildə TASS-ın suallarını cavablandırarkən demişdi.

Medvedev fikirlərinə belə davam etmişdi:

“NATO yaxşı başa düşür ki, Ukrayna, Gürcüstan kimi Rusiya ilə ərazi mübahisəsində olanları öz yanlarında sürükləmək onlara baha başa gələcək. Ona görə də Alyans məsum üzlər açır, ikiüzlü bəyanatlar verir ki, biz bu dövlətlərə qarşı açıq qapı siyasətimiz dəyişməz olaraq qalsın. Başqa sözlə, it kimi yalan danışırlar. Düşünürəm ki, Ukrayna və Gürcüstan heç vaxt nə NATO-ya, nə də Avropa Birliyinə üzvlük görməyəcəklər ki, buna yalnız Şimali Atlantika Alyansının dar açılışı ilə nail olmaq olar”.

