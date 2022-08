Daşkəsəndən sel keçib.

Bu barədə Metbuat.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, yağan leysan yağışlar nəticəsində 8 avqust saat 10:40 radələrində Daşkəsən rayonu ərazisindən axan Dəstəfurçay-Qaraqollar və Gəncəçay-Alaxançallı məntəqələrindən qısamüddətli sel keçib.

