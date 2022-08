Putin və Zelenski arasında hazırda görüşün ola biləcəyi ehtimal edilmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kreml məlumat yayıb. Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, Moskva və Kiyev arasında danışıqlar uzun müddətdir ki, dayanıb. Hər iki tərəf irəliləyişin olmamasında bir-birini günahlandırır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.