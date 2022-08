Rusiyanın Komi bölgəsində “Cessna” tipli kiçikmühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Komi Fövqəladə Hallar Xidməti məlumat yayıb.

Təyyarə eniş zamanı qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində üç nəfərin dünyasını dəyişdiyi bildirilib.

Hazırda hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.