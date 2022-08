Müğənni Zenfira İbrahimovanın səhhətində problem yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ifaçı özü məlumat yayıb.

Belə ki, ifaçı istirahət üçün getdiyi Bodrumda xəstəxanalıq olub. İbrahimova təcili tibbi yardım maşınından video paylaşaraq ona nəzər dəydiyinə işarə edib.

