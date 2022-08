“Şuşa bəyannaməsi ilə müttəfiqliyimiz daha da möhkəmləndi”.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu tviter hesabında yazıb.



“Dost da, düşmən də bilsin ki, can Azərbaycan heç vaxt tək deyil”, - Türkiyənin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri əlavə edib.

