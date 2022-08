Rusiyada dolların kursu bu gün 60,75 rubla yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Moskva birjasının məlumatında əks olunub.

Avro isə 62,2 rubl olub.

Qeyd edək ki, Rusiya mart ayından bəri dollar satışını məhdudlaşdırıb və ölkə daxilində kurs inzibati metodla təyin edilir.

