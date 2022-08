"Payız fəslində havaların soyuması nəticəsində yoluxma sayında artım ola bilər. Yoluxanların sayı həddən çox artarsa, xəstəxanalara yerləşdirilənlərin də sayı çoxala bilər. Bu, baş verərsə, bizim səhiyyə sistemimiz yüklənəcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitunun elmi işlər üzrə direktor müavini Akif Qurbanov ATV xəbər-ə açıqlamasında bildirib.

O, istisna etməyib ki, ölkədə müəyyən karantin tədbirləri həyata keçirilə bilər.

