Bakıda magistral yolların birində zəncirvari qəza qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb.

Hadisə zamanı avtomobillərdən biri nasaz olduğu üçün yolda dayanmaq məcburiyyətində qalıb. Arxadan gələn bir neçə avtomobil isə sürətini azalda bilməyərək digər maşınlarla toqquşub.

