Yekaterinburq sakini İlyas Malenkov Avropa-Asiya qaçış yarışında iştirak edərkən ölüb.

Metbuat.az rus mətbuatına istinadən xəbər verir ki, 37 İlyas Malenkov 10 kilometr qaçmalı olsa da, cəmi 8,5 kilometr qət edə bilib.

Üçüncü keçiddən sonra onun halı pisləşib. Həvəskar qaçışçının hərarəti 41 dərəcəyədək yüksəlib. Xəstəxanada komaya düşən İlyas vəfat edib.

