2022-ci ilin iyul ayında orta hesabla 1 ailəyə ödənilən Ünvanlı Dövlət Sosial Yardımın məbləği artaraq, 260,2 manatdan 360,0 manata çatıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 38,3% artım deməkdir.

