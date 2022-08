Cənubi Qafqazdakı vəziyyət Ermənistan üçün də bir fürsətdir - Hulusi Akar

"30 il ərzində Qarabağla bağlı danışıqlar oldu, lakin vasitəçilər heç nəyə nail ola bilmədi".



Metbuat.az xəəbr verir ki, bunu Ankarada keçirilən 13-cü Səfirlər Konfransında çıxışı zamanı Türkiyə milli müdafiə naziri Hulusi Akar deyib

"Sonunda Azərbaycanlı qardaşlarımız əməliyyatlara başladılar və 44 gün ərzində torpaqlarını azad etdilər. Həmçinin, qeyd etmək lazımdır ki, Cənubi Qafqazdakı durum sülh və əmin-amanlığın bərqərar olması baxımından Ermənistan üçün yaxşı bir fürsətdir", - deyə H. Akar əlavə edib

