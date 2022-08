Bu il avqustun 1-nə Azərbaycanda 364 publik hüquqi şəxs dövlət qeydiyyatında olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti məlumat yayıb.

Məlumata görə, ilin əvvəlindən icra olunmuş elektron qeydiyyat ərizələrinin 82,8 %-i Asan imza ilə imzalanmaqla təqdim olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.