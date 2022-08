Xalq artisti Məleykə Əsədova plastik əməliyyat etdirir.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi kök hüceyrə etdirəcəyini açıqlayıb. O, bu proseduru əl, üz və boyun nahiyələrinə etdirəcəyini vurğulayıb.

"Qərara gəldim ki, kök hüceyrə etdirim. Bədənimdə piyim olmadığına görə, kök hüceyrələr qulağımın arxasından götürüləcək. Əslində dolğuya qarşıyam, heç sevmirəm. Heç vaxt da olmayıb üzümdə. Amma baxım da lazımdır" deyə, M,Əsədova əlavə edib.

