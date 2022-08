Xəbər verdiyimiz kimi, Macarıstanda UEFA Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab oyununda “Ferentsvaroş” və “Qarabağ” arasındakı matç start götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Ferentsvaroş”la matçda “Qarabağ” fərqi iki topa çatdırıb. İbrahom Vadji 54-cü dəqiqədə fərqlənib.

Həmin qol epizodunu təqdim edirik:

