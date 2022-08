Nazirlər Kabineti Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin yenidən təşkili və Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb.

Qərara əsaəsn, Universitet Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində publik hüquqi şəxs statusuna malik olan Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinə çevrilmə yolu ilə yenidən təşkil edilir.

Həmçinin Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin Nizamnaməsi təsdiq edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.