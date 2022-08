Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin kollegiyasının tərkibində dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Baş naziri Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, Kollegiyanın üzvlərinin sayı 13-dən 15-ə çatdırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.