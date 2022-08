İlon Mask Tesla səhmlərini satdı - 6,9 milyard dollara...

Tesla-nın baş direktoru Elon Mask Tesla-nın təxminən 6,88 milyard dollar dəyərində 7,92 milyon ədəd səhmini satıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bu vəsaitin "Twitter" ilə müqaviləsini maliyyələşdirmək üçün istifadə oluna biləcəyini söyləyib.

Qeyd edək ki, bu ilin əvvəlində Tesla və SpaceX CEO-su sosial mediada aprelin 28-dən sonra "daha Tesla satışının planlaşdırılmayacağını" söyləmişdi.



Keçən ilin sonunda Musk 16 milyard dollardan çox səhm satdıqdan sonra Tesla-nın səhmləri ucuzlaşıb ki, bu da beş ildən artıq müddətdə ilk satış idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.