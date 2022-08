Dnepropetrovskda atışma nəticəsində 13 nəfər öldü - Yaralıların vəziyyəti ağırdır

Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətində atışma nəticəsində həlak olanların sayı artıb .

Metbuat.az uniana-a istinadən xəbər verir ki, gecə işğalçılar dinc əhaliyə zərbələr endiriblər. Yaralılardan ikisi Marqanets xəstəxanasında dünyasını dəyişib.

Bu barədə Dnepropetrovsk vilayət hərbi administrasiyasının sədri Valentin Rezniçenko məlumat verib. Yaralılardan ikisini xilas etmək mümkün olmayıb, onlar ölüb. Hazırda vəziyyəti ağır olan daha 5 yaralı xəstəxanadadır.

Qeyd edək ki, atışma nəticəsində 13 nəfər ölüb,11 nəfər dinc sakin isə yaralanıb.

