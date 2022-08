Bakının Mərkəzindəki “Yüngül Cinayətlər” restoranındakı tüstülənmənin qarşısı alınıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, hadisə restoranın mətbəxində elektrik naqillərində baş verən tüstülənmədən qaynaqlanıb.

17:44

Bakının Nəsimi rayonunda yerləşən "Yüngül Cinayətlər" restoranında yanğın başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub.

Xəbər yenilənəcək...

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.