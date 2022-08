Evli ustanın əməli hamını dəhşətə gətirdi: İş üçün getdiyi villanın yataq otağına... - FOTOLAR

İngiltərədə usta xoşagəlməz əməl törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, usta iş görmək üçün getdiyi evlərin yataq otaqlarına gizli kameralar yerləşdirib. Hadisənin üstü ev yiyəsinin otağa yerləşdirdiyi müşahidə kamerasının qeydləri vasitəsilə açılıb. Ev yiyəsi uşaqlarının davranışlarını izləmək üçün evə gizli kamera yerləşdirib. Usta da həmin gizli kameraya düşüb. Ailəli olan 44 yaşlı usta polis tərəfindən nəzarətə götürülüb. Onun notbukuna baxış zamanı gizli kameralar vasitəsilə lentə aldığı xoşagəlməz görüntülər üzə çıxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.