Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda elektrik təchizatı tam bərpa edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a hava limanından bildirilib.

Məlumata görə, hazırda Bakı aeroportunun bütün infrastrukturu ştat rejimində fəaliyyət göstərir. Elektrik enerjisinin kəsilməsi təyyarələrin gəliş-gediş cədvəlinə ciddi təsir göstərməyib.

Enerji təchizatında yaranan problemlər səbəbindən aeroport operativ şəkildə ehtiyat enerji mənbələrinə keçirilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.