Bakıda vulkan PÜSKÜRDÜ - RƏSMİ

Bu gün yerli vaxtla saat 09:36-da Lökbatanda palçıq vulkanı püskürüb.

Bu barədə Metbuat.az-a AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin mətbuat xidmətindən xəbər verilib.

Palçıq vulkanının püskürməsinin aktivləşmə dövrü 05:36, dərinliyi h-3, püskürmənin davamlılığı 5 dəq. 12 san., püskürmə zamanı ayrılan seysmik enerjisi Е=0.6×107 təyin olunub.

11:17

Bakının Qaradağ rayonunda vulkan püskürüb.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Lökbatan qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb.

Müvafiq qurumların əməkdaşları hadisə yerinə yollanıb.

Hadisə ilə bağlı əlavə məlumat veriləcək.

