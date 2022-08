İki gün əvvəl Krımda Rusiyaya məxsus hərbi bazanın vurulması Moskvanı heyrətə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Müharibə Tədqiqatları İnstitutu məlumat yayıb. Bildirilir ki, hücum Rusiyada çaşqınlıq yaradıb. Məlumata görə, hücum zamanı bir neçə bina və azı 8 təyyarə sıradan çıxıb. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri də hücumun fəsadlarını təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Rusiya tərəfi hücum zamanı təyyarələrin sıradan çıxmadığını açıqlamışdı.

