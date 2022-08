Türkiyənin Bingöl ərazisində qorxulu hadisə baş verib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, 2 yaşındakı uşaq həyətdə oynayarkən ilan qəfil onu sancıb. Uşaq da ani hərəkətlə 50 sm uzunluğunda ilanı dişləyib və onunla oynamağa başlayıb. Hadisəni görən qonşu dərhal müdaxilə edib və ilanı öldürüb.

Azyaşlı xəstəxanaya aparılıb, ilkin yardım göstərilib.

Hazırda onun vəziyyəti yaxşdır.

