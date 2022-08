Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Orxan Mürsəlov Gədəbəy rayonunun icra başçısı təyin edilib.

Metbuat.az-ın məlumatıan görə, Orxan Mürsəlov bundan öncə Prezident Administrasiyasının Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, Gədəbəyin icra başçısı postu 2021-ci il oktyabrın 5-dən boş qalmışdı.

Bizi teleqramdan izləyin: https://t.me/metbuat

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.