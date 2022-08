Krımdakı hücumun detalları: Ukrayna xüsusi əməliyyat təşkil edib

Ukraynanın Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş rəhbəri, Nikolay Malomuj Krımdakı Rusiyanın hərbi bazasına hücumla bağlı fikirlərini bölüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Krımdakı hücumun arxasında Ukrayna xüsusi xidmət orqanları ola bilər. Ordu generalı hesab edir ki, Ukraynanın xüsusi dəstəsi Krımdakı bəzi əlaqələrindən istifadə edərək, hücumu təşkil edib.

Qeyd edək ki, Krımdakı hərbi bazadakı partlayışlar nəticəsində 1 nəfər ölüb. Azı 8 rus təyyarəsi sıradan çıxıb. Çox sayda tikili dağılıb.

