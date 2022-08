Ümumi təhsil müəssisələrinin təmayül siniflərinin 2022-2023-cü tədris ili üçün tədris planlarının təsdiq edilib.

Metbuat.az xəbər evri ki, bu barədə elm və təhsil nazirinin səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən, nazir müavini Firudin Qurbanov əmr imzalayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.