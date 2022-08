2022-ci ilin iyul ayında Azərbaycanda gündəlik neft (kondensatla birlikdə) hasilatı 659 min barrel olub.

Energetika Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata hasil edilən həcmlərin 549,9 min barrelini xam neft, 109,1 min barrelini isə kondensat təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.