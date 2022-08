Azərbaycan Dövlət Televiziyasının (AzTV) operatoru Fariz Babayev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 39 yaşlı F.Babayev məzuniyyətdə olarkən dünyasını dəyişib.

Onun ölüm səbəbi məlum deyil. Fariz Babayev evli idi və üç yaşlı bir övladı var.

