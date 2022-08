Aparıcı Murad Əzimzadənin paylaşdığı foto müzakirə yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, azyaşlı oğlu Atillanın əli alovda olduğu anı İnstaqramda paylaşıb.

Həmin görüntüdə aparıcının övladının qorxması da diqqətdən qaçmayıb. Murad isə paylaşıma “Nə alovdan qorxarıq, nə boranda. Ürəyimizə də dünya sığar” şərhini yazıb.

