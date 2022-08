Krıma hücum edəcəyik: Körpü bombalanacaq - Ukraynalı generaldan şok açıqlama

Ukrayna ordusunun general-mayoru Dmitri Marçenko Krımı zad edəcəklərini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Ukraynanın rəsmi xəbər agentliyinə açıqlamasında bildirib ki, Ukrayna Krımı hərbi yolla işğaldan azad edəcək. General-mayorun sözlərinə görə, hərbi əməliyyatlar zamanı Krım körpüsü sıradan çıxarılacaq. O bildirib ki, Krım körpüsünün sıradan çıxarılması rusların Krıma dəstək göndərməsinə mane olacaq.

Qeyd edək ki, general-mayor Dmitri Marçenko Ukrayna ordusunun cənub cəbhəsindəki qüvvələrinə komandanlıq edir.

