Rayonlarda un qıtlığı yarandı: Səbəb nədir? - AÇIQLAMA

Şimal-qərb bölgəsində artıq bir həftədir ki, mağazalarda un tapılmır. Satıcılar unu digər rayonlarda un istehsal edən iri dəyirmanlardan tədarük edirlər.

Hazırda bu dəyirmanlardan bilinməyən səbəblərdən bir həftədir ki un gəlmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sakinlər "Xəzər Xəbər"ə bildirib ki, unun olmaması qiymətin qalxması ilə əlaqədardır. Hətta Qax rayonunda un tapa bilməyib qonşu rayona üz tutan sakinlərlə də olub.

Şimal qərb bölgəsini unla təmin edən MMC-nin Şəki bölməsindən bildirilib ki, respublikada bütün dəyirmanlarda, o cümlədən bu dəyirmanda da ildə bir dəfə profilaktiki sazlama, dezinfeksiya, tədbirləri aparılır. Bu oxşar müəsisələrdə mərhələlərlə aparılır ki, una təlabat pozulmasın. Müəssisədə bütün tədbirlər artıq başa çatıb və buğda tədarükünə başlanıb.

O da qeyd edilib ki, dəyirman bölgədə olan un tələbatını tam ödəyir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.