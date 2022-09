Bu il avqust ayının 1-nə aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəlki illə müqayisədə 3,6 % artaraq 688 968-ə çatıb

Metbuat.az İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, hesabat dövründə aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 7,2 % artaraq 37 190 vahidə yüksəlib.

Aktiv obyektlərin (təsərrüfat subyektlərinin) sayı isə ilin əvvəli ilə müqayisədə 2,9 % artaraq 188 609-a çatıb.

