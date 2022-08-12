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Əliyevin bu görüşü yunanları silkələdi: "Azərbaycanın həmləsindən qorxurlar"

Əliyevin bu görüşü yunanları silkələdi:
12:32 12 Avqust 2022
238 Dünya
Anar Türkeş
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Konyada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Şimali Kipr Türk Respublikasının Prezidenti Ersin Tatar arasında baş tutan səmimi görüş yunanları qorxuya salıb.

Metbuat.az Trthaberə istinadən xəbər verir ki, yunanlar “Azərbaycanın Şimali Kipr”i tanıya biləcəyindən narahat olub. Məsələ barədə Ersin Tatar Trthaber-ə açıqlamasında bildirib ki, yunanların bu davranışı onların çarəsiz olduğunu nümayiş etdirir. Ersin Tatar Prezident İlham Əliyevə Kipr türkləri adından təşəkkür edib.

Kipr Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi də Prezident İlham Əliyevlə görüş zamanı Ersin Tatarın Şimali Kipr Türk Respublikasının Prezidenti kimi təqdim edilməsindən narahatlıq ifadə edib və görüşün qəbuledilməz olduğu ifadə edilib.

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