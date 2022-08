Azərbaycanda SES-də elektrik enerjisinin istehsalı artıb

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda 15 300 mln. kVt-saat elektrik enerjisi istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 2,9% çoxdur.

Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, istehsal edilən əmtəəlik elektrik enerjinin həcmi ötən il 14 789 mln. kVt-saat təşkil edib (+2,9%).

Komitənin məlumatına əsasən, ölkədə istehsal edilən elektrik enerjinin 13 586,8 mln. kVt-saat istilik (+0,9%), 1 146,8 mln. kVt-saat su elektrik (+33,8%) stansiyaların payına düşüb.

Qeyd edək ki, ölkədə istehsal edilən elektrik enerjinin qalan hissəsi isə külək və günəş ilə işləyən elektrik stansiyalar ilə təmin edilib.

