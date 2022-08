Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi Şəmkir rayonunda əməliyyat keçirib.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyəti (RİH) başçısının Çinarlı qəsəbəsi üzrə icra nümayəndəsi Elçin Abbasov saxlanılıb.

Hazırda araşdırma aparılır.

Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidməti “Report”a faktı təsdiqləyib.

Bildirilib ki, araşdırmaların nəticəsi barədə əlavə məlumat veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.