ABŞ robot itlərdən istifadə etməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Kosmik Qüvvələr bazasında robot itlər xidmət həyata keçirir. Onlar ərazidə baş verə biləcək xoşagəlməz hadisəni müəyyən etməlidir. Bildirilib ki, robot itlərin istifadəyə verilməsi insanların üzərinə düşən yükü önəmli ölçüdə azaldacaq. 50 kq ağırlığında olan itlər ətrafdakı hadisələri qeydə alaraq mərkəzə ötürə bilir.

Qeyd edək ki, ABŞ-da bundan əvvəl də robot itlərdən istifadə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.