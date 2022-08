İngiltərə polisi axtarışda olan şübhəlinin evinə basqın təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, evdə axtarışlar zamanı polis oyuncaq ayının tərpəndiyini, sanki nəfəs aldığını müşahidə edib. Məlum olub ki, axtarışda olan gənc ayının içində gizlənib. Polis dərhal 18 yaşlı gənci nəzarətə götürüb. Bildirilir ki, gənc, polislərdən gizlənmək üçün əvvəlcədən hazırlıq görüb. O, oyuncağı elə düzəldib ki, ehtiyac olanda onun içində gizlənə bilsin. Lakin gəncin planı nəticə verməyib.

