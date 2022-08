"Rusiya Ukraynada gündəlik 500 hərbçi itirir": Bu silahlar rus ordusunun belini qırıb

Rusiya Ukraynada gündəlik 500 hərbçi itirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “New York Times” qəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə, Rusiya ordusu müharibənin əvvəlki aylarında olduğu kimi sürətlə irəliləyə bilmir. Buna səbəb ABŞ-ın Ukrayna ordusuna verdiyi reaktiv yaylım atəş sistemləridir. İddialara görə, ruslar müharibədə ölü və yaralılar olmaqla ümumilikdə 70-80 min itki verib. Rusiyanın Ukraynada 20 min hərbçi itirdiyi bildirilib.

Məlumata görə, Qərbin göndərdiyi silahlarla Ukrayna ordusu bir sıra əraziləri işğaldan azad edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.