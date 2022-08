Putin Təhlükəsizlik Şurasını topladı

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə operativ iclas keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müdafiə naziri Sergey Şoyqu iclasda məruzə ilə çıxış edib.

Həmçinin iclasda Federasiya Şurasının sədri Valentina Matvienko, Dövlət Dumasının sədri Vyaçeslav Volodin, Təhlükəsizlik Şurası sədrinin müavini Dmitri Medvedev, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Anton Vayno, Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patruşev, daxili işlər naziri Vladimir Kolokoltsev və başqaları iştirak ediblər.

