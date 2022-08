Azərbaycan idmançısı Avropa çempionatında 3 medal qazanıb - FOTO

Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Turan Əliyev Polşanın Raşın şəhərində 15 və 17 yaşlı yeniyetmələr arasında keçirilən Avropa çempionatında 3 medal qazanıb.

Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yaşı 15-ə qədər olan atletlər arasında 61 kq-da çıxış edən idmançı birdən qaldırma hərəkətində 99 kq-ı ram edərək, ikinci yeri tutub. O, təkanla qaldırmada 120 kq-ın öhdəsindən gəlib və bu hərəkətdə bürünc medal əldə edib.

Əliyev toplam 219 kq (99 kq +120 kq) nəticə ilə yarışın yekun sıralamasında da bürünc medala sahib çıxıb.

Qeyd edək ki, avqustun 18-dək davam edəcək yarışda 36 ölkədən 331 (160 qız + 171 oğlan) atlet iştirak edir.

